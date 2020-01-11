بالفيديو.. « غوميز » يغرد بمشهد تمثيلي كوميدي

طلال الغامدي(صدى):

كشف اللاعب الفرنسي بافيميتي غوميز، مهاجم نادي الهلال، اليوم السبت، عن تعليق كوميدي منه عقب تصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر ” غوميز ” ‏عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو لمشهد تمثيلي من أحد المسلسلات الكوميدية، والتي تقلده فيه الممثلة؛ ليعلق ساخرًا: ” أعتقد إنها بتقول إنها بتشرب القهوة معه عشان الصدارة ويوعدها إنها تروح للدرعية تحتفل ببطولة الهلال الجاية إن شاء الله “.

وأحرز غوميز الهدف الأول للزعيم من ركلة جزاء؛ فيما عزز من الفوز بهدفه الثالث في الدقيقة 77؛ ليتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.