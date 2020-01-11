مواطنة ثرية تبحث عن زوج جاد بشرط « ألا يتزوج عليها »
أقدمت مواطنة ثرية على خطوة “جريئة”، ألا وهي البحث عن زوج مناسب لها، واضعة شروطاً يجب أن يلتزم بها كل مَن يتقدم لطلب الزواج منها.
وذكرت المواطنة أن المتقدم للزواج منها يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وهي ألا يتزوج عليها وينجب منها أطفال.
وكتبت الخطابة أم نايف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار ويعف نفسه عندي واحدة ثرية ولديها قصور وأموال كثيرة وتسكن بشمال الرياض.. وعمرها ٣٦ سنة وطولها ١٦٣ ووزنها ٨٨ كيلو”.
وحول مواصفات المواطنة الثرية التي تطلب الزواج، أضافت الخطابة أم نايف:” بشرتها بيضاء ناعمة وهادئة وجميلة.. شعرها أسود ناعم طويل للأرداف.. والعيون واسعة حلوة وناعمة ولكن المطلوب منك تنجب منها عيال ولاتتزوج عليها”.
و لاقت تغريدة الخطابة “أم نايف ” تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا الذين طلبوا منها طريقة للتواصل مع السيدة من أجل التعارف وإتمام إجراءات الزواج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90839 ] نشر منذ 17 دقيقة
الفلوس تجيب النفوس ..
المليليح[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 14 دقيقة
موافق موافق ومستعد اغسل المواعين
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرزقنا ولكن الزواج لغايات المصالح ولغير الستر والعفة لا تستمر وان استمرت لازم نهايتها غير سعيدة بل قد تكون كارثية.
مو يجي واحد مطفي النور يقول طيب الزواجات العادية يصير فيها نهايات غير سعيدة وممكن ما تستمر. راح اقول له صحيح بس الرك على النوايا. فرق بين انك تتزوج والله يعلم نيتك الستر والعفة وانك تتزوج من اجل المال.
والدليل شف واحد يقول مستعد يغسل الصحون. فيه رجال مع الاسف متغود انه الحرمة تسوي له كل شيء وهي اللي تصرف عليه. نسأل الله العافية والسلامة.