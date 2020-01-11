 مواطنة ثرية تبحث عن زوج جاد بشرط « ألا يتزوج عليها »

خاص(صدى):

أقدمت مواطنة ثرية على خطوة “جريئة”، ألا وهي البحث عن زوج مناسب لها، واضعة شروطاً يجب أن يلتزم بها كل مَن يتقدم لطلب الزواج منها.

وذكرت المواطنة أن المتقدم للزواج منها يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وهي ألا يتزوج عليها وينجب منها أطفال.

وكتبت الخطابة أم نايف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار ويعف نفسه عندي واحدة ثرية ولديها قصور وأموال كثيرة وتسكن بشمال الرياض.. وعمرها ٣٦ سنة وطولها ١٦٣ ووزنها ٨٨ كيلو”.

وحول مواصفات المواطنة الثرية التي تطلب الزواج، أضافت الخطابة أم نايف:” بشرتها بيضاء ناعمة وهادئة وجميلة.. شعرها أسود ناعم طويل للأرداف.. والعيون واسعة حلوة وناعمة ولكن المطلوب منك تنجب منها عيال ولاتتزوج عليها”.

و لاقت تغريدة الخطابة “أم نايف ” تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا الذين طلبوا منها طريقة للتواصل مع السيدة من أجل التعارف وإتمام إجراءات الزواج.