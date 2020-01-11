ليفربول يواصل صدارة الدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

واصل فريق ليفربول، وجوده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام بهدف نضيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37، ليرفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره التاسع عشر مقابل التعادل في مباراة وحيدة؛ فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لتوتنهام في الدوري وهي الخسارة الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم بشكل عام مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست مباريات.