بالفيديو.. ‏صالح الشهري: لا يوجد فرق بين اللاعب المحلي والأجنبي في الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد صالح الشهري لاعب فريق‎ الهلال، اليوم السبت، أن الزعيم ممتلئ بالنجوم الكبيرة ولا يوجد فرق بين اللاعب الأجنبي واللاعب المحلي في الفريق.

وصرح الشهري؛ عقب فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف على نادي الوحدة؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ قائلًا: ” الهلال مليء بالنجوم وأي لاعب يبحث عن الفرصة.. وأنا أحاول أستغل الفرص التي تتاح لي.. ولا يوجد فرق بين اللاعب المحلي والأجنبي في الهلال ” .

وكان اللاعب صالح الشهري، قد أحرز الهدف الثاني ليتقدم الزعيم على الوحدة بعدما كان متعادلين بهدف غوميز؛ الذي عزز من الفوز بهدفه الثالث في الدقيقة 77؛ ليتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.