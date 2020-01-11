ياسر القحطاني يعلق على فوز الهلال: «ممكن صدارتنا لو سمحتوا»

طلال الغامدي(صدى):

علق النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، اليوم السبت، على فوز نادي الهلال على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق الدوري.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ممكن صدارتنا لو سمحتوا

ويذكر أن نادي الهلال تصدر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.