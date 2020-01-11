‏مدرب الوحدة: عدم التسجيل أمام الهلال يجعل الأمر خطيرًا

طلال الغامدي(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الوحدة، الأوروغوياني جوزيه كارينيو، اليوم السبت؛ أن الهلال يشكل خطرًا على الفرق التي تلعب أمامه؛ حيث إن لم يسجل في بداية المباراة سيكون من الصعب تحقيق نتيجة.

وقال كارينيو، في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام الزعيم والتي انتهت بخسارة الوحدة ثلاثة أهداف مقابل هدف: ” من الخطر أن تلعب أمام ‎الهلال ولا تستغل فرص التسجيل المتاحة لك ” .

وأضاف جوزيه كارينيو: ” أشكر لاعبي ‎الوحدة على المجهود الذي قدموه، ولاعبين ‎الهلال المميزين صنعوا الفارق”؛ متابعًا: ” الآلام القوية سبب تغيير المدافع بوتيا، والذي يقدم مستويات ممتازة مع الفريق ” .