لوشيسكو: مباراة اليوم أمام الوحدة صعبة خلقنا فرصًا عديدة

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب فريق الهلال رازفان لوشيسكو، اليوم السبت، على أن مباراة الفريق اليوم الأحد، صعبة بالرغم من الانتصار.

وقال المدرب عقب المباراة : إن مباراة اليوم أمام الوحدة صعبة، وتعد واحدة من أصعب الفرق التي لعبنا أمامها .

وأضاف: خلقنا العديد من الفرص طوال مجريات المباراة وحققنا إنتصار مستحق، و حققنا الفوز اليوم بثلاثة أهداف.

وأضاف: الحديث عن عدم استغلال ضعف تمركز لاعبي الوحدة، او عدم تفاهمهم في الدفاع يعتبر غير صحيح، نعد أنفسنا لنقدم أسلوبنا الخاص وتحقيق الفوز في كل المباريات التي نخوضها