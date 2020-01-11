  • السبت 11

    يناير

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  3. عندما يغطى بياض الثلج الابل ومراعيها

عندما يغطى بياض الثلج الابل ومراعيها




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