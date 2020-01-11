التلفزيون الإيراني يعترف: محتجون يمزقون صورة سليماني في طهران 

طهران(صدى):

أذاع التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، تقريرًا بشأن خروج احتجاجات في طهران ضد آية الله خامنئي، حيث تعد من المرات النادرة التي يتحدث فيها الإعلام الرسمي بإيران عن مناهضين للنظام.

ولفت التقرير إلي وقفة تضامنية لضحايا الطائرة الأوكرانية أمام جامعة أمير كبير التي تحولت إلى شعارات ضد النظام.

وأوضح التقرير:” ظهرت فكرة لاستغلال مشاعر المتواجدين، بعدما رفع البعض شعارات مناهضة، ما تسبب في تحول المراسم إلى حالة من العنف، وقد مزقت للأسف صورة القائد القومي الشهيد قاسم سليماني”.

وكانت خرجت تظاهرات في طهران ضد الحرس الثوري والمرشد، بعد الإعلان رسميًا عن مسؤولية الحرس في إسقاط الطائرة الأوكرانية.