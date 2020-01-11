محمد الذايدي: كبير آسيا وبطلها يعود إلى عرشه المعتاد

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي، محمد الذايدي، اليوم السبت، على فوز نادي الهلال على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ” محيط الرعب “؛ ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق الدوري.

وهنأ محمد الذايدي، الزعيم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” ‏كبير آسيا وعملاقها وبطلها المتوج ورابع العالم يعود إلى عرشه المعتاد صدارة الدوري بعد فراغه من من المهمة القارية والعالمية.. ألف مبروك لعشاق الزعيم العالمي “.

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وتجدر الإشارة إلى أنه يتصدر نادي الهلال، عقب لقائه مع الوحدة مساء اليوم، جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.