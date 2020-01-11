لبنان يخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديده رسوم العضوية

وكالات(صدى):

أعلن المتحدث للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحافي أنه منذ ٩ كانون الثاني، عشر دول أعضاء في المنظمة، من بينهم لبنان، تأخروا عن تسديد مساهمتهم للسنتين الماضيتين، وبذلك تخضع هذه الدول لمفاعيل البند ١٩، ألا وهي أنهم يخسرون حقهم في التصويت في الجمعية العمومية للمنظمة.

لبنان في سابقة في الأمم المتحدة أفقدته حقه في التصويت في جلسات الجمعية العمومية للمنظمة وذلك بسبب تخلفه لأول مرة في تاريخه عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين.