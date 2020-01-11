بالصور.. غوميز يقود الهلال لتصدر الدوري

ماجد محمد - تصوير محمد السعران(صدى):

تمكن فريق الهلال، من الفوز على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب ” محيط الرعب “؛ ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت أحداث الشوط الأول، حماس من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الأولى، ألغى حكم المباراة هدفاً لفريق الهلال، بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز؛ ليحرز الوحدة هدفًا مبكر في الدقيقة التاسعة، عن طريق البرازيلي انسيلمو.

وحصل لاعبو الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 28، بعد عرقلة من انسيلمو لاعب الوحدة، للإيطالي سيباستيان جيوفينكو داخل منطقة الجزاء، نفذها غوميز محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 70 من عمر اللقاء أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني ليتقدم الزعيم على الوحدة؛ بينما عزز غوميز من الفوز بهدفه الثالث في الدقيقة 77؛ ليتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.