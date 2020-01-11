الملك الأردني بوفاة قابوس أقدم الزعماء العرب بعدما كان أصغرهم سنًا

طلال الضوي(صدى):

بوفاة السلطان قابوس، سلطان سلطنة عُمان، فجر اليوم السبت، أصبح الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، عميد الزعماء العرب.

وتسلم الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية في فبراير من عام 1999، ويُعد الآن أقدم الزعماء العرب في الحكم.

ويأتي بعد الملك عبدالله الثاني، من حيث الأقدمية في الحكم، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المغرب محمد السادس، على الترتيب.

وأصبح السلطان العماني، هيثم بن طارق، الذي تسلم سلطاته الدستورية، اليوم السبت، أحدث زعيم عربي.