مؤسسة الحبوب تعلن عن تعديل سعر الشعير

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم السبت، عن تعديل سعر بيع كيس الشعير وزن 50 كجم.

وجاء ذلك إنفاذًا للقرارات المنظمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.

وقالت المؤسسة إنه تم تعديل سعر بيع كيس الشعير بحيث لا يتجاوز 44 ريالًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من غدًا الأحد.

وأكدت على أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مربي الماشية بشكل شهري اعتبارًا من شهر صفر 1441هـ الموافق أكتوبر 2019م بمبلغ إجمالي 35 مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مربي الماشية اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م.