عراقية شرشحت ايرانيين في بريطانيا

السبت 11
يناير
والله يا اختي العرب من اولهم لاخرهم ذيول اما للفرس المجوس والعصملي والا للغرب. لا قيمة للعرب مع الاسف وكلهم اهم شيء ينهبون خيرات بلادهم ويضحون بالشعوب العربية. اجرام وشغل حنشل. كل من عنده فرقة وعصابة تحميه ويرضون الغرب لاجل يبقون في مناصبهم.
هذا واقع العرب المؤلم. تبعية لكل من يحميهم
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 1685 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله يا اختي العرب من اولهم لاخرهم ذيول اما للفرس المجوس والعصملي والا للغرب. لا قيمة للعرب مع الاسف وكلهم اهم شيء ينهبون خيرات بلادهم ويضحون بالشعوب العربية. اجرام وشغل حنشل. كل من عنده فرقة وعصابة تحميه ويرضون الغرب لاجل يبقون في مناصبهم.
هذا واقع العرب المؤلم. تبعية لكل من يحميهم