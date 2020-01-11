بالصور.. « فيتوريا » يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

طلال الغامدي(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن تقديم المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا محاضرة للمدربين الوطنيين؛ ضمن برنامج التعليم المستمر وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر الاتحاد في الرياض.

وأوضح اتحاد الكرة، أن المحاضرة جاءت بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وعدد من المدربين الوطنيين؛ فيما تطرق فيتوريا، لعدة جوانب منها فلسفته في التدريب كما تحدث عن النقاط التي تحدد مستوى المدرب.

وقال اتحاد كرة القدم، أنه تحدث المدرب البرتغالي عن ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي؛ لافتا إلى أن التدريب سابقا كان يعتمد على الجوانب اللياقية إلا أنه يرى بأن التدريب الخططي يعتبر أكثر أهمية حيث من خلاله يطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.

واختتم فيتوريا المحاضرة بنصيحة لمدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين وفتح الباب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات؛ بينما بعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.

وفي ختام المحاضرة، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقدمًا شكره للمدرب روي فيتوريا على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.