بفستان جريء.. إطلالة عروس محمود العسيلي تعرضها للانتقادات

القاهرة(صدى):

تعرضت زوجة المطرب المصري محمود العسيلي ، لانتقادات حادة والسخرية من عبر مواقع التواصل الاجتماعي لارتدائها فستان زفاف جرئ للغاية .

واحتفل المطرب المصري محمود العسيلي مساء أمس الجمعة، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وارتدت عروسه فستان قصير ومكشوف من الصدر والظهر، ما عرضها للانتقادات

وكان الفنان المصري محمود العسيلي كشف تفاصيل جديدة حول قراره بالزواج للمرة الثالثة بعدما أعلن عنه الثلاثاء الماضي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على “إنستغرام”، متحدثا عن اختياره الزواج للمرة الثالثة بعد فشل تجربته مرتين.