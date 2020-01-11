آلية اختيار خليفة السلطان العماني وفقا للدستور

مسقط(صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة عن الطريقة التي سيتم بها اختيار السلطان الجديد لعمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- وخاصة أن السلطان قابوس ليس له ولي عهد ولا نائب.

وبحسب المادة السادسة من النظام الأساسي لسلطنة عمان فإن مجلس العائلة المالكة يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وفي حال لم يتفق مجلس العائلة المالكة علي اختيار سلطان للبلاد، فإن مجلس الدفاع يقوم بالإشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلي مجلس العائلة.

ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم في عمان أن “يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين”، ووفقًا للمادة 9 يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة.

وكان هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.