رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرب عن بالغ حزنه لوفاة سلطان عمان

وكالات(صدى):

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعازي بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، وعبر عن أمله بتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال نتنياهو، اليوم السبت: “أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله”.

وأضاف: “وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما”.

وأكد أن السلطان الراحل “كان زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا حيث أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة”.

وأضاف نتنياهو: “أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة”.

يذكر أن السلطان الراحل قابوس استقبل في مسقط أواخر العام 2018 رئيس الوزراء الاسرائيلي حيث أكدت وقتها وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة هدفت لدفع عملية السلام في المنطقة.