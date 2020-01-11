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بالفيديو.. خالد الجندي: تعدد الزوجات محرم في حالات

بالفيديو.. خالد الجندي: تعدد الزوجات محرم في حالات
القاهرة(صدى):

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون” اليوم السبت : عن 5 عوامل تحدد مشروعية تعدد الزوجات ، مُشيراً إلى أن التعدد في الزواج ليس لإرضاء المزاج الرجولي.

وقال الجندي: “العوامل تتدرج من واجب مستحب، ومباح إلى مكروه وحرام، وكل حالة يحدد لها حكمها طبقا لظروفه”.

وأضاف: ” محدش تعرض للظلم يقوم يقول مفيش تعدد، كل حق يقابله واجب، يبقى كل حالة تحدد طبقا لظروفها، يعنى مينفعش الراجل يقول حقى دون وجود ظروف وعلة لهذا “.


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