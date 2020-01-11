اقرأ وفنون جدة تشاركان في الحديقة الثقافية وتطلقان مبادرة « فلتكن برامجنا فصيحة»

حسن الزهراني(صدى):

تشارك قناة اقرأ الفضائية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة في الحديقة الثقافية المقامة في الواجهة البحرية بمدينة جدة والتي تأتي ضمن برامج و فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن والتي تنظمها أمانة محافظة جدة .

تأتي مشاركة اقرأ والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة وذلك ضمن الشراكة بين اقرأ والجمعية تم إطلاق مبادرة فلتكن برامجنا فصيحة وتقدمان جوائز نقدية للفائزين اضافة الى عضوية الجمعية من خلال المسابقة التي تطلقها خلال الفعالية بعنوان ( مسابقة المذيع الفصيح ) كما تنوه اقرأ لمن يرغب بالمشاركة في المسابقة التسجيل في موقع اقرأ اضغط هنا

وتسعى الجمعية واقرأ من خلال المسابقة في الملتقى إلى تطوير وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الخطابة والحوار وتمكين لغة القرآن ودعمها بهذه المهارات، كما تقوم اقرا ببث رسائل يومية من أرض الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية واجراء لقاءات تلفزيونية مع أهم المسؤولين والمثقفين والزوار اضافة الى تغطيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.