بالفيديو.. متظاهرون يطالبون برحيل خامنئي ويصفونه بـ « الديكتاتور »

طهران(صدى):

اندلعت مظاهرات ضخمة تضم عشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين في شوارع العاصمة طهران اليوم السبت؛ حيث طالبوا برحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وكشفت مقاطع فيديو، التفاف المتظاهرين حول جامعة أمير كبير في طهران مرددين هتافات تطالب باستقالة خامنئي وقائد القوات الجوية؛ ليعلو شعار المتظاهرين في طهران، مرددين: ”

سأقتل سأقتل من قتل أخي !”، وهو الشعار الذي رفعه الثوار ضد النظام الشاه الإيراني عام 1979م.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو، ‏هجوم قوات ” الباسيج ” الحرس الثوري الإيراني على المتظاهرين في طهران، اليوم، فيما يقول أحد المتظاهرين: ” أنهم يضربون الناس، ضربوا الكثير من الناس، لا تخافوا لا تخافوا نحن جميعاً معاً “؛ فيما وصف المتظاهرون خامنئي بالديكتاتور.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما قال حسن روحاني، أن ” الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا “.