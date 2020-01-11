بالصور.. مرتفعات حرة بني رشيد بالمدينة المنورة تكتسي باللون الأبيض

نايف السالم(صدى):

اكتست مرتفعات حرة بني رشيد شمال منطقة المدينة المنورة ” الرأس الأبيض والعثمور “، وأعالي وادي الرمة، باللون الأبيض، عصر أمس الجمعة بعد تساقط الثلوج عليها.

وأظهرت مجموعة من الصور، تساقط الثلوج على تلك المرتفعات لتعطيها مظهرًا جماليًا يجعلها تتلون بالوشاح الأبيض ويظهر الطبيعة الخلابة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: ” تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل “؛ فضلًا عن تساقط الثلوج على بعض المرتفعات.