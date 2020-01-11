إصابة الفنانة عايدة عبدالعزيز بـ «الزهايمر»

القاهرة(صدى):

أكد شريف عبد الحليم ابن الفنانة المصرية الكبيرة عايدة عبد العزيز إصابة والدته بمرض الزهايمر.

وأضاف شريف في تصريحات إعلامية : أن والدته أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربع سنوات، كما أنها خضعت لعملية جراحية منذ عامين، بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

وقال إن والدته لا تخرج من المنزل منذ وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، باستثناء مرات معدودة، مٌشيراً إلى أن والدته تنسى كثيراً أن زوجها توفي، وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء، لتشكو من تجاهل الوسط الفني لوالدته وعدم سؤال أي من زملائها عنها.

ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف زكي آخر تطورات الوضع الصحي للفنانة عايدة عبد العزيز، مشيراً إلى أنها أصيب بمرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان أحمد عبد الحليم وأن حالتها مطمئنة، مؤكداً على أنه دائم التواصل مع عائلتها لمعرفة أخبار صحتها، بحسب تصريحه للدستور.

يذكر أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز شاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة، منها فيلم “النمر والأنثى” و”عفاريت الأسفلت” و”فجر الإسلام” و”خلطة فوزية” وغيرها من الأعمال المميزة.