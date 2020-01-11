بالصور.. «الداودي »يقود الرائد للفوز على الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الرائد من تحقيق فوز صعب على فريق الفيصلي، اليوم السبت، في لقائهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، لاعب الرائد المحترف المغربي جلال الداودي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة؛ ليحاول الرائد الحفاظ على الهدف الغالي حتى نهاية اللقاء؛ فيما فشل الفيصلي المستحوذ على مجريات المباراة في إدراك التعادل أو تحقيق الفوز.

وتجدر الإشارة إلى أنه صعد الرائد إلى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري أسفل النصر المتصدر والهلال صاحب الوصافة، وذلك برصيد 26 نقطة؛ فيما قبع الفيصلي في المرمز التاسع برصيد 20 نقطة.