خالد بن سلمان:« يوم حزين نودع فيه السلطان قابوس رائد النهضة العمانية »

علي القحطاني(صدى):

عبر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن حزنه لرحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد، قائلا:” يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العُمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”كنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته”.

وأشار الأمير خالد بن سلمان:”التعازي الصادقة لجلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العُماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد يرحمه الله”.