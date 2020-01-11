شركة المياه تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية عن وجود 4 وظائف إدارية للجنسين من حديثي التخرج للعمل في الشركة بالرياض وفق المسمي الوظيفي الآتي “وظيفة أخصائي شؤون نظامية –عدد 4 وظائف”.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الجنسية السعودية، وأن يكونوا حاصلين أو حاصلات على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باختصاص إدارة الأعمال، وألا يكون المتقدمين أو المتقدمات على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تدل سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعد تسجيل المتقدمين على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة، ألا يكون المتقدمين قد استفادوا من برنامج تمهير سابقاً.

ولفتت إلي أنه تم افتتاح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 8/1/2020 ميلادي، ويستمر لغاية تاريخ 8/2/2020 ميلادي، داعية المتقدمين لزيارة الرابط التالي: اضغط هنا