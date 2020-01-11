أرسنال يقع في كمين كريستال بالاس

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي أرسنال أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي؛ فيما فضّل ميكيل أرتيتا الإبقاء على نفس عناصر مباراة مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري وهو ما فشل فيه الإسباني بنهاية المطاف.

ونجح الجابوني إيمريك بيير أوباميانج، في إيداع الكرة في شباك النسور بالدقيقة 12، وهو هدف يحمل الرقم 14 للجابوني احتل بها وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف جيمي فاردي صاحب الـ 17 هدفا.

وأحرز الغاني جوردان أيوا هدف التعادل بتسديدة ارتطمت بقدم البرازيلي ديفيد لويز وسكنت شباك بيرند لينو في الدقيقة 54؛ حيث واصل الغاني تصدره لترتيب هدافي النسور هذا الموسم برصيد 6 أهداف في مسابقة الدوري.

وتعرض لاعب أرسنال أوباميانج للطرد بشكل مباشر عقب تدخل قوي على الألماني ماكس ماير، وعقب مطالعة تقنية الفيديو أخرج الحكم البطاقة الحمراء المباشرة ليغيب 3 مباريات عن هجوم الجنرز؛ فيما ظل كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة؛ بينما حل أرسنال خلف بفارق نقطة وحيدة في المركز العاشر.