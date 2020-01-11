عضو بالشورى: مبرر إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية « ساذج »

علي القحطاني(صدى):

علق عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير صحيفة ” عكاظ ” سابقًا، الدكتور هاشم عبده هاشم، اليوم السبت، على واقعة قيام صاروخ إيراني، في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية على متنها 180 راكبًا عقب إقلاعها من مطار طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وانتقد هاشم عبده هاشم، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي قال: ” يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة أنه خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدت إلى كارثة ” .

وعقّب عضو الشورى؛ قائلًا: ” ‏مبرر إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه خطأ بشري غير مقصود مبرر ساذج ولا يليق بدولة تحترم نفسها وما ذكرته من أن الحادث له علاقة بالانتخابات الأمريكية ودور رئيس وزراء أوكرانيا في دعم موقف ترامب الساعي إلى الفوز بدورة ثانية ستؤكده التحقيقات الجارية وما يتبعها من عقوبات دولية ” .