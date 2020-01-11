ميليشيات السراج تجند الأطفال لمواجهة الجيش الليبي 

طرابلس(صدى):

قامت ميليشيات فايز السراج بتجنيد الأطفال للقتال إلى صفوفهم في مواجهة الجيش الليبي بطرابلس مقابل 17000 دينار ليبي في الشهر، حيث أن عشرات الأطفال المنضمين لصفوف الميليشيات تتراوح أعمارهم ما بين 15 ل17 عاما.

وتزج ميليشيات السراج المسيطرة في طرابلس بالأطفال في المعارك الخطيرة خلال مواجهاتها مع الجيش الليبي، مما يدلل أنها تخالف القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، نعى مسؤولو مدرسة مصراتة المركزية بنين للتعليم الأساسي، أحد تلاميذها، وهو الطفل المليشياوي محمد علي المدير بالراس علي، من مواليد 2005 ومن سكان مدينة مصراتة والمنضم إلى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس.

وبحسب المعلومات الواردة فإن محمد علي المدير، قتل في محور أبوقرين شرقي مصراتة، خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية.