« فتيات » العراق أجملُ النساء في الوطن العربي

وكالات(صدى):

أثار تصنيف للنساء الأكثر جمالا في الوطن العربي، وذلك بعد أن أبعد التصنيف نساء دول الخليج ومصر وسوريا ولبنان من قائمة النساء الأكثر جمالاً في الوطن العربي؛

حيث صنف موقع “رنيكر “المعنيٌّ بأخبار النساء والموضة والجمال، النساء العراقيات أجمل النساء العربيات، ووضع الموقع تصنيفاً للنساء في العالم العربي من حيث الجمال، وقد تصدرَّت النساء العراقيات المرتبة الأولى، بحسب التصويت.

حيث حصلت الأردنيات على المرتبة الثانية بالعالم العربي لتتبعها النساء التونسيات، وفي المرتبة الرابعة جاءت نساء فلسطين، وقد اعتمد التصويت على 19 دولة عربيَّة.