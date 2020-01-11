القذافي تبنى عمل إيران.. الفرق بين حادثة الطائرة الأوكرانية و «لوكربى»

طهران(صدى):

يعتبر حادث الطائرة الأوكرانية هى قضية لوكربى الجديدة حيث سيدفع النظام الإيرانى المليارات بسبب هذه الحادثة، وذلك عبد أن تثبت التحقيقات أن المتسبب فى اسقاطها صاروخ إيرانى.

ووضعت إيران نفسها فى ورطة كبيرة إذا أثبتت التقارير أن أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية ناتج عن صاروخ إيراني.

وكانت إيران متورطة فى “لوكربي” الأولى، حيث سيتم الانتقال لمحاسبة إيران دوليًا كما حصل مع القذافى فى قضية لوكربي، والتى تبين بعدها أن إيران هى من كانت تقف وراء الأمر.

ويذكر أن قضية لوكربى الشهيرة تعود إلى عام 1988 حينما تم اسقاط طائرة الركاب الأمريكية التابعة لشركة “بان أمريكان” فوق قرية لوكربى الاسكتلندية.

وبعد سنوات من التحقيق انتقلت الاتهامات إلى أطراف مختلفة تجتمع على العداء لأمريكا، ما بين إحدى المنظمات الفلسطينية ثم سوريا ثم إيران حتى وصلت إلى ليبيا، وأقرّ الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بالمسؤولية عن الحادث وقام بدفع تعويضات لأسر الضحايا، بعد تأكيده على أنه لم يُعطى الأمر بالهجوم.