عبارات مسيئة لـ«أمينة العلي» بعد أن أبدت رغبتها بالدفء في الرياض

خاص(صدى):

وقعت الفنانة المغربية أمينة العلي، في حرج شديد جداً بعد أن قالت إنها تبحث عن الدفا في الدرعية بمدينة الرياض، وذلك نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة؛ حيث شن بعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الانسغرام” بعبارات مسيئة للفنانة التي وقعت ضحية للإسقاطات المؤسفة لبعض من يوصفوا شعبياً ” بالعيارين ” ممن يصطاد عباراته المسيئة من بعض المواقف البريئة أو من بعض الكلمات البريئة ويذهب بها بعيداً عن سياق الحديث والموقف.

حيث نشرت الفنانة ” أمينة العلي ” صورتها وكتبت عبارة ” اتدفو زين بهالبرد ” ، إلا أن الردود جاءت قاسية ومؤلمة أخرجت التدوينة عن سياقها إلى سياق آخر خبيث.