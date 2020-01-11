بالفيديو.. صفاء الهاشم تتهم وزيرة المالية الكويتية بتعيين مستشار مسن ينام أثناء الدوام
هاجمت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وزيرة مالية الكويت، مريم العقيل؛ قائلة أنها وجهت بتعيين مستشار مسن يغلبه النوم أثناء العمل ولا يفيد البلاد بشيء.
وقالت صفاء الهاشم: ” مستشار وافد عمره 78 سنة «ينام أثناء الدوام» وتم تجديد عقده بدون نصاب قانوني “.
ودافع النائب الكويتي ثامر السويط عن الهوية الوطنية، قائلًا: ” على سمو رئيس الوزراء محاسبة كل من يشكك ويطعن في الهوية الوطنية للمواطنين من عنصريين وطبقيين “.
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