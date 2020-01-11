بالفيديو.. صفاء الهاشم تتهم وزيرة المالية الكويتية بتعيين مستشار مسن ينام أثناء الدوام

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وزيرة مالية الكويت، مريم العقيل؛ قائلة أنها وجهت بتعيين مستشار مسن يغلبه النوم أثناء العمل ولا يفيد البلاد بشيء.

وقالت صفاء الهاشم: ” مستشار وافد عمره 78 سنة «ينام أثناء الدوام» وتم تجديد عقده بدون نصاب قانوني “.

ودافع ‏النائب الكويتي ثامر السويط عن الهوية الوطنية، قائلًا: ” على سمو رئيس الوزراء محاسبة كل من يشكك ويطعن في الهوية الوطنية للمواطنين من عنصريين وطبقيين “.