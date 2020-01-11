اعتقال شاب هشم رأس خطيبته بحجر وطعن نفسه بسلاح أبيض

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت منطقة فاس المغربية ، واقعة مأساوية حيث أقدم شاب مغربي على قتل خطيبته بتهشيم رأسها بحجر ما أودي بحياتها بعد ساعات من مكوثها في المستشفى، ثم طعن نفسه بسلاح أبيض .

وكانت استقبلت مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس المغربية ، فتاة في حالة خطيرة إثر تعرضها لاعتداء عنيف ، على الفور تم إبلاغ الشرطة المغربية .

وقالت الشرطة المغربية ، إنه بالتحقيق في الواقعة تبين أن خطيب الفتاة أقدم على قتلها وطعن نفسه بسلاح أبيض في محاولة للانتحار، لأسباب مجهولة.

وأكدت أنه جرى إيداعه السجن الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال، بعد تماثله للشفاء.