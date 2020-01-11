الأهلي يواجه أزمة كبرى تهدد قيد لاعبه الجديد

طلال الغامدي(صدى):

تٌسارع إدارة نادي الأهلي الزمن ، لسداد جميع مستحقاتها المالية المتأخرة من أجل قيد لاعبيه الجدد، والذي تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل مواجهة أبها.

وكان تعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة في الميركاتو الشتوي حتى الآن، وذلك بضم النجم الألماني ماركو مارين، القادم من صفوف ريد ستار الصربي.

وكشفت مصادر إعلامية ، أن الأهلي فشل حتى الآن في رفع ” مسيرات الرواتب ” ، للأشهر القليلة الماضية، والتي تسمح له بعدها تسجيل اللاعبين الجدد .

ويواجه الأهلي، مساء الإثنين القادم، فريق أبها، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.