بالصور.. الاتفاق يتعادل مع ضمك بصعوبة في الدقائق الأخيرة

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة نادي ضمك أمام نادي الاتفاق، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل كل منهما بهدفين.

وسجل أهداف ضمك، اللاعب محمد أبو سبعان، وعبدالوهاب جعفر، في الدقائق 35،73 من عمر المباراة؛ بينما أحرز أهداف الاتفاق اللاعب فيليب كيش، واللاعب صالح القميزي، في الدقائق 57، و94.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتواجد التعاون في المركز الرابع من ترتيب الدوري بـ25 نقطة؛ بينما يقبع ضمك في المركز الأخير من قائمة الدوري بـ8 نقاط فقط.