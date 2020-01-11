شاهد.. نوكيا تهاجم متابعيها عبر إنستجرام

وكالات(صدى):

هاجمت شركة الهواتف العالمية نوكيا ،عددًا من متابعيها على حسابها الرسمي في إنستجرام.

وأظهرت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود الصفحة الغير لائقة على المتابعين، حيث مازح أحد المتابعين القائمين على الحساب قائلاً: “محد بيشتري يأخ ” ، ليرد القائم على الصفحة برد حاد قائلأً: احد طلب منك تشتري؟ .

وأثارت الردود غضب المتابعين حيث طالب البعض القائمين على الصفحة أن تكون الردود علىهم بشكل لائق، وعدم الرد على المتابعين أصحاب الردود الغير لائقة.