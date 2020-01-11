السلطان قابوس.. آخر مؤسسي مجلس التعاون الخليجي

مسقط(صدى):

يعد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي فارق الحياة فجر اليوم السبت، آخر القادة المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي؛ ليتضاعف الحزن على سلطان أمين وقائد كبير دومًا ما حافظ على الترابط والأخوة مع الدول المجاورة لبلاده.

وفي 25 مايو 1981م، انعقد اجتماع بين قادة كل من المملكة وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين؛ لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج، بفكرة أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وشارك في الاجتماع، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية حينها، والشيخ جابر الأحمد الصباح كأمير دولة الكويت، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عيسى آل خليفة، كأمير دولة البحرين، والشيخ خليفه آل ثاني، كأمير دولة قطر، رحمهم الله.

وكان السلطان قابوس، رحمه الله، برفقة القادة المشاركون في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، يطمحون في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين، وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

ويعتبر، السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها؛ حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون، وحكمها لمدة 49 عاما، بدأت في الـ23 يوليو 1970، جعلته صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.