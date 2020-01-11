على طريقة «لوكربي» إيران تسقط الطائرة الأوكرانية ومطالبات بمحاسبتها

طهران(صدى):

تصاعدت الاتهامات ضد إيران باستهدافها الطائرة الأوكرانية PS752 ، وأن ضربها لم يكن بالأمر الخطأ ، خاصة عقب تفجير مفاجأة جديدة بوجود أحد أبناء قيادات الحرس الثوري كان على متن الطائرة وبحوزته تسريبات خطيرة تخص إيران و روسيا ، ما دفع إيران لضرب الطائرة بعد رفض قائدها الهبوط للحصول على المستندات والقبض على حاملها.

ولا تٌعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها النظام الإيراني لطائرات يستقلها مدنيين ، حيث كشفت معلومات تم نشرها أواخر عام 2018 عن مستجدات قضية “لوكربي” التي قتل خلالها 270 شخصاً بتفجير طائرة ركاب أمريكية عام 1988 وسقطت على قرية لوكربي الأسكتلندية، بأن التخطيط لإسقاط الطائرة تقف وراءه إيران وليست ليبيا، وذلك بأمر من الخميني المرشد الإيراني.

وطالب العديد من السياسيين والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمعاقبة إيران ومحاسبتها في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية واجبارها على التعويض كما حصل لنظام القذافي في قضية لوكربي ، مٌبينين أن الفرق في قضية لوكربي PAN 103 أن القذافي تبنى عمل لإيران ولم يكن هو من فعلها.

يٌشار أنه وثقت كاميرات مراقبة إيرانية، لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت فوق منطقة باراند.