بالفيديو.. نصائح ثمينة للملك فهد لمواجهة الأزمة الخليجية

علي القحطاني(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تداول مقطع فيديو مؤثر للملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- يوجه فيه نصائح ثمينة وكلمات نيرة لدول الجوار من أجل أن يعم الأمن والأمان والإستقرار والإطمئنان في المنطقة العربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يدور في الوطن العربي من أزمات.

وظهر في المقطع المتداول الملك فهد-رحمه الله- يتحدث عن التسامح عن الأخطاء وعمل الخير من أجل تحقيق الاستقرار والأمان.

وقال الملك فهد-رحمه الله- في مقطع الفيديو:” استطعنا أن نجد هذا الشئ بكتاب الله وسنة رسوله ومادام نعمل عمل الخير ونتسامح عن الأغلاط ونستر بعضنا البعض ونقضي مصالح البعض، فمن المحتم أن يتحقق الإستقرار والأمان”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو، الذي انهالت عليه تعليقات المغردين الذين أشادوا بالدور المؤثر للملك فهد- رحمه الله- في مواجهة أزمات عربية وخليجية متعددة، كما وصفوا الملك فهد بالسياسي المحنك.