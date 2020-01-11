عوادم فرامل السيارات تسبب ضعف جهاز المناعة

لندن (صدى):

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كينجز كوليدج في لندن، أن جزيئات التلوث الناتجة عن فرامل السيارات وعوادم الديزل، يمكنها أن تسبب في ضعف جهاز المناعة.

وقال الباحثون، إن التلوث الناتج عن عوادم السيارات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسعال المستمر، ونزلات البرد والشعور بالضعف، حيث أن التلوث يقلل من مناعة الجسم عن طريق حمل المعادن الثقيلة في الأنسجة الحساسة، و التسبب في الأضرار الداخلية لخلايا الدم البيضاء.

وفي حين قال الدكتور إيان مودواي ، محاضر في كلية كينجز كوليدج الذي قاد البحث، إن عوادم السيارات يمكن ان تسبب في مخاطر جسيمة للإنسان، حيث أنها تؤثر مناعة الجسم، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وأضاف مودواي، أنه في الاختبارات المعملية ، كشف العلماء أن عوادم السيارات يمكنها ان تؤثر على خلايا الدم البيضاء ، التي يستخدمها جهاز المناعة لمحاربة البكتيريا والفيروسات، حيث أن الملوثات جعلت الخلايا أقل قدرة على تدمير نوع من البكتيريا تسمى المكورات العنقودية الذهبية، والتي هي سبب شائع لحدوث عدوى الرئة.

وأشار مودواي، إلى أن عوادم السيارات يمكنها أن تنتج مواد كيميائية، مثل: الزرنيخ و القصدير والأنتيمون، كما يحتوي غبار الفرامل أيضًا على النحاس والحديد المعروف أنهما ضاران.