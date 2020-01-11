فرنسا تبدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي بتحطم الطائرة الأوكرانية

وكالات(صدى):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران والتي أسفرت على مقتل 176 شخصا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن “الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، واتفقا على مشاركة خبراء فرنسيين في فك شفرات الصناديق السوداء للطائرة التي سقطت فوق إيران”.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية: “اتفق الرئيسان على إشراك خبراء فرنسيين في فك رموز “الصناديق السوداء” للطائرة المنكوبة”، مشيرين إلى سرعة الوقوف على حقيقة هذه المأساة.

ووفقا للبيان، فقد “وعد ماكرون بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة”. وقال إن “فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.