دراسة جديدة.. الشاي الأخضر يطيل العمر 

أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة جديدة أن شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات في الأسبوع يطيل العمر، بالإضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة التي أجريت بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين إلي أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تحمي القلب، وتحافظ على صحة الأشخاص لفترة أطول.

وأبانت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام، وجدوا أن مضادات الأكسدة قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وذلك بنحو 25 في المائة.

واتضح أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام كانوا أقل عرضة للأمراض المزمنة كأمراض القلب، أو التعرض لخطر السكتة الدماغية من الذين لم يشربوا الشاي.