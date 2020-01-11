حجب منشورات مؤيدة لـ «سليماني» على فيسبوك وإنستجرام
حجبت شركة ” فيسبوك ” وتطبيق ” إنستجرام ” منشورات مؤيدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ عقب العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران بسبب استهدافها لقوات أمريكية بالعراق.
ومن جانبه، قال متحدث باسم ” فيسبوك “، أمس الجمعة، أن الشركة ملتزمة بقانون العقوبات الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بإدراج حكومة الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني وقادته على قائمة الإرهاب.
وأوضح أن ” فيسبوك ” تحذف الحسابات المدارة من قبل أو نيابة عن الأشخاص والتنظيمات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، فضلًا عن حجب المنشورات التي تؤيد تصرفات هؤلاء أو تسعى إلى مساعدتهم في أنشطتهم.
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