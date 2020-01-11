بعارين مستمتعة بثلوج الشمال

أميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء صورة لسفينة الصحراء والثلوج تحيطه من كل مكان في مشهد جميل ونادر في شبة الجزيرة العربية والتي عرفت بالصحاري القاحله ، الا أن الموجه الباردة والتي على اثرها اكتست مرتفعات نيوم في منطقة تبوك شمال غرب المملكة باللون الأبيض جراء موجة قطبية أدت لتساقط كميات من الثلوج على المناطق البرية والجبلية، وتغطت مرتفعات وساحات جبال اللوز، وشملت علقان والظهر، بالثلوج في مشاهد جسدتها مناظر جمالية .

وتفاعل نشطاء كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من العبارات الجميلة لهذا المشهد الجمالي ولكن عباره الفنان “عبدالإله السناني” كانت معبرة وجميلة جداً حيث علق على صورة الجمال وهي في وسط الثلوج بــ” ‏من يلوم الثلج لا غطى الشمال من بياض قلوبهم جاهم ” ، وهو ما يؤكد بان الاستمتاع بالاجواء الرائعه لم يقتصر على الانسان بل وحتى الحيونات كانت هي مستمعه ايضاً.