سيدة تقيم مبارزة موت بين صديقها وطليقها للفوز بها

لندن (صدى):

لجأت سيدة بريطانية لطريقة المبارزة حتى الموت التي كان يتبعها العديد في العصور الوسطى ، وقامت بترتيب مبارزة بين صديقها وطليقها لمعرفة أي منهما سيفوز بها، حيث أسفرت عن مقتل طليقها.

وبدأت الواقعة كما روتها صحف بريطانية ، أن السيدة أم لأربعة أبناء، تطلقت من زوجها العام الماضي ، عقب تعرفها على صديق جديد في العشرينات من عمره .

ورغم الطلاق ، استمرت في علاقة صداقة مع زوجها السابق، والذي كان يزورها في منزلها لرؤية أطفاله، وقبل وقوع الجريمة بخمسة أيام، التقى جوسكاكاس وكافيديراس في منزل جوسكاين شرق لندن بالصدفة، ثم نشبت مشادة بين الرجلين، حيث أصرّ كل منهما بأن الفتاة ملك له.

ولحسم الخلاف بينهما، اقترحت جوسكاين عليهما أن يتبارزا حتى الموت ومن سيبقى سيفوز بها.

ونفذ الرجلان قرارها، وتعاركا في زقاق بلدة ستراتفورد، بينما كانت جوسكاين تعتني بأطفالها بالمنزل، حيث طعن صديقها منافسه “طليقها” بأكثر من 35 طعنة في جسده، ثم تركه ينزف حتى الموت في مكان الحادثة.

وتم القبض على السيدة وصديقها وجاري تقديمهما للمحاكمة .