جامعة الطائف تطلق وظائف أكاديمية للكوادر الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد/مدرس لغة) ، للسعوديين من حملة الدكتوراه والماجيستير والبكالوريوس.

وقالت الجامعة إن الظائف المتوفرة : 1- الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد)

2- مدرس لغة ، مقسمه إلى :

مدرس لغة (المستوى السادس) -تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها

مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة صينية

مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة فرنسية

مدرس لغة (المستوى السادس)تخصص لغة إنجليزية

مدرس لغة (المستوى الخامس) تخصص لغة إنجليزية

وأشارت جامعة الطائف إلى أن التقديم سيتاح على منصة التقديم للوظائف الأكاديمية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19/5/1441هـ الموافق 14/يناير/2020 إلى يوم السبت 30/5/1441هـ الموافق 25/يناير/2020 ، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ( هنا )