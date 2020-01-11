بالفيديو.. مواطن يعيد السيارات الكلاسيكية إلى الحياة من جديد بالقصيم
استحوذ عشق السيارات القديمة الكلاسيكية على قلب مواطن في محافظة المذنب بمنطقة القصيم؛ ليبدأ في البحث عنها في كل صوب وحدب لكي يجمعها ويروي ظمأ قلبه الذي ينبض بالشغف؛ حيث يقوم بتجميعها وإنفاق كل ما معه من أموال من أجل إعادتها للحياة مرة أخرى.
وقال المواطن، أنه يعمل في هذا الاتجاه منذ حوالي 22 عامًا مليئة بالحب والشغف ولم يكل يومًا عن السعي وراء السيارات القديمة أينما كانت؛ لافتًا إلى أنه يواجه صعوبات في الوصول إلى أماكنها ولكنه يصر حتى يصل.
وأخذ عاشق السيارات القديمة في تجميعها والاستفادة منها إما بتجديدها كليًا وتحويلها إلى سيارات جديدة باهظة الثمن، أو استخدامها في كقطع غيار في إعادة تجديد السيارات الأخرى؛ ليروي لقناة ” mbc ” قصة حبه للسيارات الكلاسيكية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله يا جماعة الخير إن في شعبنا الخير الكثير عنده الإبداع والإبتكار والإنتاجية وأشياء كثيرة تعجز الاقلام من
حصرها ولكن يحتاج للثقة ثم الدعم والتشجيع سواء من الدولة او من المجتمع ومن المحيطين بنفس الشخص
من أجل الإستمرارية والإبداع الله يوفق كل مبدع من ابناء شعبنا الغالي