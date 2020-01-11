بالفيديو.. مواطن يعيد السيارات الكلاسيكية إلى الحياة من جديد بالقصيم

القصيم(صدى):

استحوذ عشق السيارات القديمة الكلاسيكية على قلب مواطن في محافظة المذنب بمنطقة القصيم؛ ليبدأ في البحث عنها في كل صوب وحدب لكي يجمعها ويروي ظمأ قلبه الذي ينبض بالشغف؛ حيث يقوم بتجميعها وإنفاق كل ما معه من أموال من أجل إعادتها للحياة مرة أخرى.

وقال المواطن، أنه يعمل في هذا الاتجاه منذ حوالي 22 عامًا مليئة بالحب والشغف ولم يكل يومًا عن السعي وراء السيارات القديمة أينما كانت؛ لافتًا إلى أنه يواجه صعوبات في الوصول إلى أماكنها ولكنه يصر حتى يصل.

وأخذ عاشق السيارات القديمة في تجميعها والاستفادة منها إما بتجديدها كليًا وتحويلها إلى سيارات جديدة باهظة الثمن، أو استخدامها في كقطع غيار في إعادة تجديد السيارات الأخرى؛ ليروي لقناة ” mbc ” قصة حبه للسيارات الكلاسيكية.