سمر المقرن: أنا امرأة تعيش حالة حب مع الحب

أميرة خالد (صدى):

أثارت الكاتبة الصحفية السعودية “سمر المقرن” حالة من الفضول لدى بعض متابعيها ، وذلك بعد أن كتب على مدونتها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام ” عبارة ” أنا امرأة تعيش حالة حب مع الحب ” لتنهال عليها بعض النصائح والتوجيهات من متابعيها بعبارات طريفة وأخرى نصيحة .

حيث كتب أحدهم ” الى ان وصلتي ذروة الغرام مع الغرام ” في حين كتبت أخرى ” نصيحه من اخت مسلمه لاخت مسلمه الحجاب فريضه وليس خيار والحجاب الشرعي كلنا نعرفه تغطيه للرأس والوجه بحيث لا تعرف مانراه “.

الإعلامية السعودية نجحت من خلال برنامج ” نجوم_وسمر ” الذي يتزامن مع فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في استضافة العديد من القامات الإعلامية والثقافية والأدبية وسياسية .